Власти ДНР заявили, что ВСУ в Артемовске попали в котел, как в Дебальцево в 2015 году

Об этом 6 марта в эфире телеканала «Россия-1» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, украинские военные, оставшиеся в Артемовске (Бахмуте), оказались в котле, аналогичном дебальцевскому.

«Это, можно сказать, практически новый котел, который можно сравнить с дебальцевским и другими котлами, которые были ранее, в которых «варились» ВСУ», — сказал Гагин.

Он подчеркнул, что российские военные сейчас контролируют практически всю территорию в районе Артемовска (Бахмута), сообщает ТАСС.

Во время боевых действий на Донбассе в январе-феврале 2015 года группировка ВСУ в составе около 5 тыс. человек оказалась в окружении на территории города Дебальцево в Донецкой области. Там велись ожесточенные бои. Ситуация с окружением крупной группировки ВСУ получила название «Дебальцевский котел».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 марта в обращении к Зеленскому сообщил о практически полном окружении Артемовска (Бахмута). Он призвал украинские власти дать возможность ВСУ покинуть город в ДНР.