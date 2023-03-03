Пригожин в обращении к Зеленскому сообщил о практически полном окружении Бахмута
Подразделения группы «Вагнер» практически полностью окружили город. Об этом 3 марта сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — сказал Евгений Пригожин в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Он призвал украинские власти дать возможность военнослужащим покинуть город.
«Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, он фактически окружен», — добавил Пригожин.
Видеообращение опубликовала в Telegram-канале пресс-служба основателя «Вагнера». На видео также показали трех пленных — двух молодых людей и пожилого мужчину. Они призвали Зеленского позволить военным вернуться к семьям и уйти из города.
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