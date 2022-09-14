Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города

Общество
14.09.2022 16:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-armavira-otmenili-prazdnichnyj-salyut-ko-dnyu-goroda
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Фото picjumbo_com, pixabay.com

Мэрия Армавира 14 сентября опубликовала новую праздничную программу ко Дню города, который традиционно празднуют каждое третье воскресенья сентября.

В этом году Армавир отметит 183 годовщину со дня основания. На 16, 17 и 18 сентября в городе запланированы выставки, турниры, флешмобы, экспозиции, фестивали и концерты. На Центральной площади 17 сентября планируется выступление звезд отечественной эстрады. Начало концерта в 19:30.

При этом в новой праздничной программе на День города отсутствуют анонсированные ранее салюты. Праздничный фейерверк планировали запустить в Армавире 16 и 17 сентября.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поручил провести концерт к юбилею края без звезд эстрады и салютов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  2. В Динском районе в реке найдено тело женщины
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  5. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях