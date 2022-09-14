Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города

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Мэрия Армавира 14 сентября опубликовала новую праздничную программу ко Дню города, который традиционно празднуют каждое третье воскресенья сентября.

В этом году Армавир отметит 183 годовщину со дня основания. На 16, 17 и 18 сентября в городе запланированы выставки, турниры, флешмобы, экспозиции, фестивали и концерты. На Центральной площади 17 сентября планируется выступление звезд отечественной эстрады. Начало концерта в 19:30.

При этом в новой праздничной программе на День города отсутствуют анонсированные ранее салюты. Праздничный фейерверк планировали запустить в Армавире 16 и 17 сентября.

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