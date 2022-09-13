Кондратьев поручил провести концерт к юбилею края без звезд эстрады и салютов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Праздничный концерт, посвященный 85 годовщине со дня образования Краснодарского края, пройдет 17 сентября на Главной городской площади краевого центра. Он начнется в 18:00.

«Губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия Краснодарского края c привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

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