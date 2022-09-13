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В Геленджике из-за непогоды отменили фейерверк ко дню 85-летия Краснодарского края

Общество
13.09.2022 16:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-iz-za-nepogody-otmenili-fejerverk-ko-dnyu-85-letiya-krasnodarskogo-kraya
В Геленджике из-за непогоды отменили фейерверк ко дню 85-летия Краснодарского края
Фото unsplash.com

Праздничный фейерверк, посвященный юбилею региона, планировали запустить 13 сентября в 22:00. Однако в 16:30 власти курорта объявили об отмене вечернего салюта.

«Грозовой фронт и связанное с этим ухудшение погоды, которое прогнозируют нам синоптики, стало причиной решения отменить сегодня фейерверк», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.

При этом праздничный концерт ко дню 85-летия Краснодарского края состоится. Он начнется в 19:00. Заслуженный артист Кубани и России, любимец геленджикской публики Виктор Сорокин, а также театр песни «Яр» покажут весь колорит Краснодарского края.

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