Мэрия Анапы: забора с колючей проволокой на детском пляже в Сукко не будет

Глава курорта Василий Швец 1 июня посетил пляж в Сукко и обсудит с директором ВДЦ «Смена» Игорем Журавлевым организацию детского отдыха и меры безопасности на пляже.

По словам мэра Анапы, забор с колючей проволокой на детском пляже — это избыточная мера. По его словам, отделяющее зону детского отдыха ограждение должно быть декоративным. Во время пребывания детей на пляже доступ посторонним должен быть ограничен.

Во время встречи приняли решение установить по периметру пляжа ВДЦ «Смена» невысокое эстетичное ограждение в светлых тонах. Следить за тем, чтобы на пляж не заходили посторонние, будут сотрудники специализированного охранного предприятия, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», доступ на пляж ВДЦ «Смена» закрыли для посторонних. Это вызвало негодование жителей поселка Сукко. ВДЦ «Смена» принадлежит участок акватории на пляже и прилегающая к ней береговая полоса. С 17 мая в период проведения смен доступ на эту территорию закрыт ежедневно с 8:00 до 20:00.