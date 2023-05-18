Доступ в дневное время на пляж ВДЦ «Смена» в Анапе закрыли для посторонних

На пляже в Сукко начались работы по ограждению территории. О новых правилах посещения пляжной территории, прилегающей к границам ВДЦ «Смена» рассказал директор детского центра Игорь Журавлев.

Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», земельный и водный кодексы РФ, приняли 3 апреля. На основании этого документа ВДЦ «Смена» получил право устанавливать правила пребывания посторонних на своей территории. К таковой относятся и участки береговой полосы.

Журавлев подчеркнул, что безопасность детей является приоритетной задачей ВДЦ «Смена».

«На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. Это не отвечает требованиям безопасного детского отдыха, создает риски возникновения очень опасных ситуаций. Мы уже давно говорили об этой проблеме. А в условиях проведения специальной военной операции и попыток проведения диверсионно-террористических актов на территории нашей страны она стала еще более актуальной. Закон приняли в преддверии летнего сезона, он поможет обезопасить отдых детей в тысячах лагерей России», — сказал Журавлев.

ВДЦ «Смена» принадлежит участок акватории на пляже и прилегающая к ней береговая полоса. С 17 мая в период проведения смен доступ на эту территорию закрыт ежедневно с 8:00 до 20:00. В это время там проводятся оздоровительные и образовательные мероприятия для детей. С 13:00 до 14:00 проводится санобработка.

С 20:00 до 8:00 следующего дня ограничений доступа на пляж не будет. Также ограничения снимут на период пересменки. Подробную информацию можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба ВДЦ «Смена».

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