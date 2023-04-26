Более 2 млрд рублей направят этом году на детский отдых в Краснодарском крае

Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

Анна Минькова сообщила о том, что на Кубани в этом году отдохнут 300 тыс. детей. Из них 100 тыс. — приедут из других субъектов. На Кубани к летнему сезону готовят 985 пришкольных лагерей. Детей примут 407 лагерей труда и отдыха, 36 палаточных лагерей и 87 здравниц.

«В этом году общий бюджет оздоровительной кампании — 2 млрд 800 тыс. рублей. Наши основные категории — дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих из зоны специальной военной операции и попавшие в трудную жизненную ситуацию», — сказала Анна Минькова.

Вице-губернатор подчеркнула, что задача региона — организовать детям качественный и безопасный отдых.

В организациях различных типов отдохнут 110 тыс. детей, состоящих на различных видах профилактического учета и находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети военнослужащих, в том числе погибших, имеют преимущественное право на получение бесплатных путевок.

Также обсудили вопрос соблюдение во всех лагерях санитарно-эпидемиологических требований. Руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина напомнила о важности соблюдения сроков обработок территорий, наличия вакцинации и санитарных книжек у персонала. Особое внимание следует уделять качеству детского питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.