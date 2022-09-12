Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Власти Анапы расторгли контракт с подрядчиком, строившим ДК в Сукко

Общество
12.09.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-anapy-rastorgli-kontrakt-s-podryadchikom-stroivshim-dk-v-sukko
Власти Анапы расторгли контракт с подрядчиком, строившим ДК в Сукко
Фото anapa-official.ru

Контракт на строительство Дома культуры в селе Сукко заключили в апреле 2022 года. Подрядчик приступил к работам в мае, но уже в июле приостановил свою деятельность на объекте.

За это время подрядчик успел демонтировать старое здание и подготовить фундамент для нового Дома культуры.

«Дом культуры жизненно необходим Сукко. Он возводится в рамках нацпроекта «Культура», и мы не допустим срыва сроков этой социально значимой стройки», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

В августе власти курорта составили акт выездной проверки и начали претензионную работу. Однако подрядчик так и не возобновил работы на объекте.

Из-за этого специалисты приняли решение расторгнуть контракт с подрядчиком. После завершения этого процесса направят требование о включении компании в реестр недобросовестных, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Анапе завершается строительство парка в Супсехе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В Туапсинском районе в ДТП с двумя иномарками погиб человек, пострадал 6-летний ребенок
В Туапсинском районе в ДТП с двумя иномарками погиб человек, пострадал 6-летний ребенок
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с 12 сентября ожидаются ливни с градом
В Краснодарском крае с 12 сентября ожидаются ливни с градом
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
  3. В Краснодарском крае на три дня объявлено штормовое предупреждение
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях