Власти Анапы расторгли контракт с подрядчиком, строившим ДК в Сукко
Контракт на строительство Дома культуры в селе Сукко заключили в апреле 2022 года. Подрядчик приступил к работам в мае, но уже в июле приостановил свою деятельность на объекте.
За это время подрядчик успел демонтировать старое здание и подготовить фундамент для нового Дома культуры.
«Дом культуры жизненно необходим Сукко. Он возводится в рамках нацпроекта «Культура», и мы не допустим срыва сроков этой социально значимой стройки», — сказал мэр Анапы Василий Швец.
В августе власти курорта составили акт выездной проверки и начали претензионную работу. Однако подрядчик так и не возобновил работы на объекте.
Из-за этого специалисты приняли решение расторгнуть контракт с подрядчиком. После завершения этого процесса направят требование о включении компании в реестр недобросовестных, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Читайте также: в Анапе завершается строительство парка в Супсехе.
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
- В Краснодарском крае на три дня объявлено штормовое предупреждение
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?