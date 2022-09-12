Власти Анапы расторгли контракт с подрядчиком, строившим ДК в Сукко

Фото anapa-official.ru

Контракт на строительство Дома культуры в селе Сукко заключили в апреле 2022 года. Подрядчик приступил к работам в мае, но уже в июле приостановил свою деятельность на объекте.

За это время подрядчик успел демонтировать старое здание и подготовить фундамент для нового Дома культуры.

«Дом культуры жизненно необходим Сукко. Он возводится в рамках нацпроекта «Культура», и мы не допустим срыва сроков этой социально значимой стройки», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

В августе власти курорта составили акт выездной проверки и начали претензионную работу. Однако подрядчик так и не возобновил работы на объекте.

Из-за этого специалисты приняли решение расторгнуть контракт с подрядчиком. После завершения этого процесса направят требование о включении компании в реестр недобросовестных, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Анапе завершается строительство парка в Супсехе.