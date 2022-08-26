В Анапе завершается строительство парка в Супсехе
Парк, посвященный 85-летию Краснодарского края, откроется в сентябре. Это будет первый в регионе парк, полностью оборудованный для маломобильных граждан.
Для них будут доступны, в том числе детские качели, карусели и спортивные тренажеры.
«Уверен, что парк будет востребован у этой категории наших жителей. И в дальнейшем мы будем оснащать таким оборудованием и другие общественные пространства в нашем городе», — сказал мэр Анапы Василий Швец.
В настоящее время завершается монтаж детского игрового оборудования, укладка тротуарной плитки. На территории устанавливают опоры освещения из антикоррозийного материала.
Также в парке планируют оборудовать амфитеатр со сценой, зрительными рядами и видом на анапские пейзажи. Кроме того, появятся скейт-парк, многофункциональная спортплощадка и аллея в честь юбилея региона.
Проект реализуется на средства курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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