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В Анапе завершается строительство парка в Супсехе

Общество
26.08.2022 12:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zavershaetsya-stroitelstvo-parka-v-supsehe
В Анапе завершается строительство парка в Супсехе
Фото пресс-службы администрации Анапы

Парк, посвященный 85-летию Краснодарского края, откроется в сентябре. Это будет первый в регионе парк, полностью оборудованный для маломобильных граждан.

Для них будут доступны, в том числе детские качели, карусели и спортивные тренажеры.

«Уверен, что парк будет востребован у этой категории наших жителей. И в дальнейшем мы будем оснащать таким оборудованием и другие общественные пространства в нашем городе», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

В настоящее время завершается монтаж детского игрового оборудования, укладка тротуарной плитки. На территории устанавливают опоры освещения из антикоррозийного материала.

Также в парке планируют оборудовать амфитеатр со сценой, зрительными рядами и видом на анапские пейзажи. Кроме того, появятся скейт-парк, многофункциональная спортплощадка и аллея в честь юбилея региона.

Проект реализуется на средства курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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