В Кавказском районе по нацпроекту благоустроят парк и отремонтируют Дом культуры

Видео канала «Кубань 24»

Работы в хуторе Привольном финансируются согласно программе по формированию комфортной городской среды профильного нацпроекта. Сейчас рабочие занимаются обрезкой деревьев на территории парка.

До конца сентября в хуторе установят детскую игровую площадку, скамейки, урны и озеленят территорию. Все это было в планах на 2024 год, но проект удалось пролоббировать.

«Приняли решение провести работы в этом году. Это удалось при поддержке краевой власти, силами небольшого собственного бюджета поселения. Планируется до конца 2022 года провести здесь очень большую работу», — сообщил глава Кавказского района Виталий Очкаласов.

Кроме того, в Привольном отремонтируют Дом культуры, построенный в 1962 году. На работы выделили около 10 млн рублей, в основном это средства краевого бюджета. В здании уже заменили кровлю и электропроводку. В зрительном зале установили новые кресла и систему кондиционирования. Объект планируют сдать к 1 ноября.

Читайте также: в Кавказском районе в промпарке «Достояние» начнут производить кубанскую кока-колу.