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В Кавказском районе по нацпроекту благоустроят парк и отремонтируют Дом культуры

Общество
26.08.2022 11:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-po-natsproektu-blagoustroyat-park-i-otremontiruyut-dom-kultury
Видео канала «Кубань 24»

Работы в хуторе Привольном финансируются согласно программе по формированию комфортной городской среды профильного нацпроекта. Сейчас рабочие занимаются обрезкой деревьев на территории парка.

До конца сентября в хуторе установят детскую игровую площадку, скамейки, урны и озеленят территорию. Все это было в планах на 2024 год, но проект удалось пролоббировать.

«Приняли решение провести работы в этом году. Это удалось при поддержке краевой власти, силами небольшого собственного бюджета поселения. Планируется до конца 2022 года провести здесь очень большую работу», — сообщил глава Кавказского района Виталий Очкаласов.

Кроме того, в Привольном отремонтируют Дом культуры, построенный в 1962 году. На работы выделили около 10 млн рублей, в основном это средства краевого бюджета. В здании уже заменили кровлю и электропроводку. В зрительном зале установили новые кресла и систему кондиционирования. Объект планируют сдать к 1 ноября.

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