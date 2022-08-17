В Кавказском районе в промпарке «Достояние» начнут производить кубанскую кока-колу

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно во время встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с руководством и резидентами индустриального парка «Достояние», который строят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кропоткине.

Вениамин Кондратьев отметил, что проект важен для Кавказского района и Кубани в целом. Строительство площадки позволит создать более 600 рабочих мест. Индустриальный парк «Достояние» начали строить в 2019 году. Общий объем инвестиций составил более 1 млрд рублей. Из них почти половина — федеральные и краевые субсидии. Также глава региона отметил, что, несмотря на пандемию и санкции, возведение промпарка продолжается, выполняются все обязательства.

«Это яркий пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Сегодня парк полностью обеспечен необходимыми мощностями. Его резиденты смогут воспользоваться федеральными и краевыми мерами поддержки. Рассчитываю, что на вашем примере инвесторы увидят реальную выгоду и начнут еще активнее размещать свои производства на Кубани», — добавил губернатор.

Гендиректор управляющей компании промпарка Михаил Хоменков сообщил, что уже готовы более 41 тыс. кв. м твердых покрытий, 2 котельные, очистные сооружения, парк обеспечен 17 МВт электроэнергии. Первым резидентом промпарка стал завод бутилированной воды — ООО «Кавказский бювет». Его площадка готова на 99%, запуск планируется на осень. Завод будет производить более 500 тыс. т безалкогольной продукции — воду, квас, лимонады, сокосодержащие напитки.

По словам замглавы региона Александра Руппеля, создание собственных производств напитков позволит отказаться от параллельного импорта. Так, на заводе в индустриальном парке «Достояние» будут производить кока-колу.

Предприятие «Кавказский бювет» получило на строительство завода 600 млн рублей кредитов по льготной ставке в 7,5%. Заводу субсидировали процентную ставку по инвесткредиту в сумме 1,6 млн рублей. В дальнейшем планируют предоставить льготы по налогам на имущество и прибыль, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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