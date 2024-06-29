Власти Анапы прокомментировали инцидент с эвакуацией на пляже в Витязево

По данным мэрии Анапы, городское управление гражданской обороны и защиты населения 29 июня воздушной тревоги не объявляло, эвакуационных мероприятий не проводило.

«В Анапе все спокойно. Городская система оповещения не включалась, обстановка штатная, спокойная. По факту распространяемой информации и действий на пляже в Витязево проводится проверка», — сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о том, что в поселке Витязево около 10:00 сотрудники пляжа через громкоговорители попросили отдыхающих покинуть прибрежную территорию в связи с воздушной тревогой.

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