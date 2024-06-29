Три человека пострадали в Севастополе во время ракетной атаки ВСУ

Воздушную тревогу объявили в Севастополе 29 июня в 8:56.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

«В результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Местные жители сообщили о том, что осколок упал в районе улицы Новикова. В частном доме на улице Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок. На улице Жукова от упавших осколков пострадали несколько домов.

В 9:34 воздушную тревогу в Севастополе отменили. Кроме того, с 9:23 на 20 минут было перекрыто движение транспорта на Крымском мосту.

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