Власти Анапы привлекли к делу о разливе мазута компании, утилизирующие песок

Ходатайство мэрии Анапы о привлечении к спору с судовладельцами компаний, занимающихся очисткой и утилизацией загрязненного мазутом песка, удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края.

Привлечение экспертов аргументировали необходимостью для обоснования доказательной базы. По мнению истца, третьи лица в дальнейшем смогут изложить в судебных процессах важные для дела обстоятельства.

В качестве привлеченных третьих лиц выступят компании, с которыми власти города-курорта заключили муниципальные контракты во время ликвидации последствий ЧС. Это АО «Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие Сириус», ООО «Агентство «Ртутная безопасность», ООО «Биопотенциал», ООО научно-производственное предприятие «Экобио», ООО «Экотехпром».

Представители ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» остались недовольным таким решением суда. По их мнению, привлечение компании являются контрагентами истца. Повторное предварительное судебное заседание по иску назначено на 22 мая, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Кама Шиппинг» заявили, что утонувший «Волгонефть 212» им не принадлежит. Об этом заявил представитель компании на предварительном судебном заседании 16 апреля.

Мэрия Анапы требует взыскать с владельцев затонувших танкеров 211 млн рублей — такую сумму муниципалитет уже оплатил по контрактам для осуществления мер по ликвидации ЧС. Сумма не окончательная — в дальнейшем администрация планирует увеличить исковые требования.

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