В «Кама Шиппинг» заявили, что утонувший «Волгонефть 212» им не принадлежит

О том, что ООО «Кама Шиппинг» является фрахтователем затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212», заявил представитель компании на предварительном судебном заседании.

В среду 16 апреля Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска властей Анапы о взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

По словам официального представителя ООО «Кама Шиппинг», компания считает себя ненадлежащим ответчиком по делу, так как является фрахтователем судна, и за нанесенный ущерб должен отвечать собственник танкера. Представитель также приобщил к делу отзыв на исковое заявление и договор фрахтования, как подтверждение того, что компания не является владельцем затонувшего танкера, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Анапы требует взыскать с владельцев затонувших танкеров 211 млн рублей — такую сумму муниципалитет уже оплатил по контрактам для осуществления мер по ликвидации ЧС. Сумма не окончательная — в дальнейшем администрация планирует увеличить исковые требования.

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Согласно опубликованному в судебной картотеке документу, сторонам рекомендовано достичь мирного урегулирования конфликта. Основное судебное разбирательство назначили на 7 апреля.

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