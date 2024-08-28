Власти Анапы предупредили о сомнительной продаже участка на Лысой горе в Сукко

Мэрия Анапы 28 августа предостерегла от покупки непроверенных земельных участков.

По данным мэрии Анапы, на продажу выставлен участок площадью 3,53 га на Лысой горе в районе села Сукко. Речь идет о землях, назначение которых не предусматривает капитального строительства, и относящихся к сельскохозяйственным или зеленым зонам.

«Часто недобросовестные продавцы умалчивают факт невозможности использовать данные участки для строительства или умышленно вводят покупателей в заблуждение. Проблемы возникают уже после приобретения», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

Так, продавец в объявлении продает земли, как пригодные для СНТ и ДНТ, а также глэмпингов и капсульных отелей, однако согласно генплану, этот участок отнесен к зоне озелененных территорий общего пользования. То есть там предусматривается только размещение объекта местного значения для массового отдыха населения, например, парк. А строительство капитальных объектов на этой территории запрещено, размещение СНТ и ДНТ невозможно, уточнили в мэрии Анапы.

Гражданам напоминают, что перед покупкой земли необходимо проверить назначение земельного участка. Сделать это можно в управлении архитектуры и градостроительства по телефону 8 (86133) 4-26-23.

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