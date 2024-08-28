Глава Крымского района предупредил о мошенниках, которые пишут смс от его имени

Глава Крымского района Сергей Лесь 28 августа в своем аккаунте в соцсетях сообщил о том, что от его имени мошенники рассылают сообщения руководителям предприятий и учреждений в Telegram и в других мессенджерах.

«Такие сообщения мошенники рассылают по всем муниципалитетам Краснодарского края. Легенда одна и та же — с какой-то проверкой едет некий человек. Убедительная просьба ко всем быть внимательными, проверять любую информацию — не попадитесь на уловки мошенников», — написал Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Он также попросил напомнить пожилым родственникам о правилах поведения, если неизвестные запрашивают у них личные данные, пин-коды от карт, предлагают что-либо купить или «сохранить» деньги на запасном счете.

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