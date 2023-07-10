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Власти Анапы опровергли информацию о четырех утонувших за один день

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-anapy-oprovergli-informatsiyu-o-chetyreh-utonuvshih-za-odin-den
Власти Анапы опровергли информацию о четырех утонувших за один день
Скриншот видео из соцсетей

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что 9 июля на пляжах Анапы за один день утонули четыре человека. Паблики ссылались на некий анонимный источник.

В действительности оказалось, что это ложная информация. В тот день многие отдыхающие в Анапе заходили в море, несмотря на действующий запрет, проверяя свою «удачу».

«По официальной информации от уполномоченного органа администрации на сегодняшний день в море погиб один человек», — сообщает Муниципальный центр управления Анапы.

Несчастный случай произошел на берегу пляжа санатория «Нептун» в Джемете. Спасатели достали мужчину из воды и попытались его реанимировать, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось.

Читайте также: в Анапе и Сочи продлили запрет на купание в море. Спасатели не разрешают отдыхающим заходить в воду. На пляжах подняли красные флаги и установили предупредительные таблички.

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