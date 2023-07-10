Власти Анапы опровергли информацию о четырех утонувших за один день

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что 9 июля на пляжах Анапы за один день утонули четыре человека. Паблики ссылались на некий анонимный источник.

В действительности оказалось, что это ложная информация. В тот день многие отдыхающие в Анапе заходили в море, несмотря на действующий запрет, проверяя свою «удачу».

«По официальной информации от уполномоченного органа администрации на сегодняшний день в море погиб один человек», — сообщает Муниципальный центр управления Анапы.

Несчастный случай произошел на берегу пляжа санатория «Нептун» в Джемете. Спасатели достали мужчину из воды и попытались его реанимировать, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось.

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