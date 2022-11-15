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Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке

Экономика
15.11.2022 08:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-anapy-dobilis-snosa-kottedzhej-na-zemlyah-selhoznaznacheniya-v-varvarovke
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке

Решение о сносе коттеджного поселка «Златоград» в селе Варваровка, который строится на землях сельхозназначения, вынес Анапский районный суд.

Иск подала мэрия города-курорта. Суд установил, что спорный земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного производства и предназначен для работы фермеров и другой сельхоздеятельности. Согласно сведениям управления архитектуры и градостроительства администрации Анапы, разрешение на возведение объектов капитального строительства на участках отсутствует.

Собственники домов в суде утверждали, что жилые дома строились на спорной территории с 2014 по 2020 год, когда земля была в категории садово-дачного хозяйства. В эту категорию земли перевели по заявлению собственника участка в 2014 году.

После этого прокуратура провела проверку и потребовала отменить постановление о переводе земли в категорию садово-дачного хозяйства. В 2020 и 2021 года землям вернули статус сельскохозяйственных.

Суд постановил иск мэрии Анапы удовлетворить и вынес решение о сносе самостроев. Демонтировать дома собственники должны в течение 30 дней со дня вступления решения суда в силу. Также с собственников участка в пользу администрации будут взыскивать судебную неустойку в 20 тыс. рублей ежедневно, пока постановление суда не будет исполнено, пишет РБК-Краснодар.

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