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Власти Адыгеи опровергли информацию о введении особого положения в республике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-adygei-oprovergli-informatsiyu-o-vvedenii-osobogo-polozheniya-v-respublike
Власти Адыгеи опровергли информацию о введении особого положения в республике
Фото t.me/adygheya_gov

Сообщение о введении особого положения, ограничении массовых мероприятий и запрете на выезд мужчин призывного возраста появилось утром 22 августа на сайте, оформлением похожем на интернет-портал Госсовета Адыгеи.

Информация распространилась по местным Telegram-каналам, однако власти республики информацию опровергли.

«Это фейк. Призываем жителей Адыгеи доверять только проверенным данным из официальных источников информации», — сообщает пресс-служба Правительства Адыгеи.

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