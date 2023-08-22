Власти Адыгеи опровергли информацию о введении особого положения в республике

Сообщение о введении особого положения, ограничении массовых мероприятий и запрете на выезд мужчин призывного возраста появилось утром 22 августа на сайте, оформлением похожем на интернет-портал Госсовета Адыгеи.

Информация распространилась по местным Telegram-каналам, однако власти республики информацию опровергли.

«Это фейк. Призываем жителей Адыгеи доверять только проверенным данным из официальных источников информации», — сообщает пресс-служба Правительства Адыгеи.

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