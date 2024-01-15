Власти Абхазии опровергли информацию о продаже дачи Сталина на озере Рица

Ранее в местных СМИ появились сведения, что дачу Сталина на территории Рицинского нацпарка готовятся продать частному лицу всего за 850 тыс. рублей.

Однако власти республики опровергли эту информацию. Глава управления госдачами Абхазии Беслан Квициния отметил, что новость о возможной продаже дачи Сталина распространили только оппозиционные СМИ для обострения ситуации в республике.

«Никакой продажи либо передачи государственной дачи руководством Абхазии не планировалось и не планируется», — сказал он.

Дачу для руководителя СССР Иосифа Сталина (настоящая фамилия Джугашвили) на берегу горного озера Рица построили в 1947 году. По данным историков, он был на ней всего пять раз, сообщает «Интерфакс».

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