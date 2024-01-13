Дачу Екатерины фон Крит в Туапсинском районе признали памятником архитектуры

Здание относится к концу 19 и началу 20 веков и находится в поселке пансионата «Весна».

После проведенного комплексного исследования, здание включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Эксперты изучили архивы и литературные источники и установили, что здание сохранило относящиеся к разным периодам подлинные характеристики и обладает архитектурно-художественными достоинствами.

Дом в имении Екатерины Федоровны фон Крит построили в конце 19 века. Позже домов владел туапсинский нотариус С.П. Бородавко, при нем к даче пристроили элементы в стиле модерн. В 30-х годах прошлого века в усадьбе располагался дом отдыха для медиков — «Медсантруд». В 1956 году дом отдыха переименовали в пансионат отдыха «Весна».

Работу по сохранению исторического облика городов и станиц ведут в крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. С 2020 года статус объектов культурного наследия регионального и местного значения получили более 180 зданий и строений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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