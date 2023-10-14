Власов: участие в спецоперации принимают более 6,3 тыс. кубанских казаков

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов сообщил об этом в День образования Кубанского казачьего войска.

Он уточнил, что в состав Кубанского казачьего войска сегодня входят свыше 57 тыс. человек, вместе с их семьями — более 171 тыс. В Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкессии и Абхазии работают 555 казачьих обществ. В Союзе казачьей молодежи состоят 117 тыс. детей и подростков.

«Более 6,3 тыс. казаков выполняют боевые задачи, почти 800 из них удостоены государственных и краевых наград», — рассказал Власов.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню кубанского казачества, прошли во многих муниципалитетах Краснодарского края, а также в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Абхазии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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