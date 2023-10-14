Вениамин Кондратьев поздравил кубанских казаков с Днем образования ККВ

День кубанского казачества традиционно празднуют 14 октября. В этом году исполнилась 327 годовщина со дня образования Кубанского казачьего войска.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил всех кубанских казаков с памятной датой. Он отметил, что День образования Кубанского казачьего войска празднуют более 57 тыс. казаков.

«Казаки всегда активно принимают участие в жизни края. На них возложены задачи по охране правопорядка. Всех казаков Кубани с праздником!», — написал губернатор в Telegram.

Кондратьев добавил, что кубанские казаки принимают активное участие в специальной военной операции, продолжая славные ратные традиции своих предков.

Днем образования Кубанского казачьего войска считают появление Хоперского полка в Кавказском линейном казачьем войске в 1696 году.

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