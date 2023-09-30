Годовщину высадки черноморских казаков на Тамань отметили в Краснодарском крае

С памятной даты прошел 231 год — первые казаки-переселенцы под командованием Саввы Белого 25 августа 1792 года прибыли на землю, дарованную императрицей Екатериной II.

В торжестве приняли участие заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, главы городов и районов Кубани, представители казачьих обществ, духовенства и военно-патриотических клубов. А перед мероприятием казаки посетили пожилых сослуживцев и ветеранов ВОВ. Кроме того, в преддверии годовщины в учебных заведениях провели более 2 тыс. тематических уроков, а также организовали различные спортивные старты.

«На примерах прошлого мы учим казачью молодежь стойкости и преданности Родине. Сегодня казаки-добровольцы уверенно противостоят нацистской угрозе, сражаясь плечом к плечу. Сильные духом, верные долгу и слову, готовые отдать жизнь за Отечество. Мы гордимся воинами на передовой, в числе которых уже более 6,3 тыс. кубанских казаков. За отвагу и самоотверженность более 700 из них удостоены государственных и краевых наград», — рассказал вице-губернатор Александр Власов.

В честь годовщины высадки на Тамань казаки торжественным маршем прошли к памятнику «Первым казакам-переселенцам», возложили венки и цветы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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