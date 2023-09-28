Кондратьев: в школах Кубани создали более 5,2 тыс. казачьих классов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о специфике обучения в учреждениях с особым региональным статусом.

По словам главы края, Кубань много лет подряд подтверждает статус лучшего региона страны в сфере непрерывного казачьего образования. За 3 года число казачьих школ увеличилось почти втрое, детских садов — на 20%.

«Сегодня в системе 156 образовательных организаций и свыше 5,2 тыс. казачьих классов, отрытых практически в каждой школе», — отметил губернатор.

На Кубани в казачьих классах обучаются более 107 тыс. детей. Для них создали специальную образовательную программу, в рамках которой изучаются история казачества, основы православной культуры, а также предусмотрены военно-спортивные дисциплины.

Кроме того, в крае насчитывается 7 кадетских корпусов, в стенах которых живут и учатся около 1,4 тыс. юных казаков. Еще одно такое учреждение скоро появится в станице Динской.

Следующая ступень — получение среднего специального и высшего образования. В крае работают семь филиалов Северо-Кавказского техникума «Знание». В Ассоциацию казачьих вузов входят шесть высших учебных заведений.

Также в Кубанском казачьем войске насчитывается более 165 казачьих военно-патриотических и спортивных клубов. Общее число их участников уже превысило 10 тыс. человек в возрасте от 8 до 35 лет. Помимо этого, в системе казачьего образования сохраняется традиция наставничества. В этой работе заняты более 2 тыс. казаков региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае еще 10 детских садов и 8 школ получили статус казачьей образовательной организации.

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