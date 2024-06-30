Власов: современные казаки сохранили обычаи предков

В Краснодаре 30 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное 232-летию со дня жалования казакам кубанских земель.

«Современные казаки сохранили обычаи предков, следуют им и учат подрастающее поколение. В Краснодарском крае созданы все условия для деятельности казаков в разных сферах — военно-патриотическом воспитании молодежи, государственной службе, сельском хозяйстве», — рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Он подчеркнул, что кубанское казачество верой и правдой служит не только Кубани, но и всей России. Власов отметил стойкость, мужество и доблесть, которыми славились предки-казаки, сегодня проявляют их потомки в зоне спецоперации.

В рамках мероприятия вручили краевые награды за весомый вклад в становление и развитие кубанского казачества, а также за мужество и стойкость при исполнении служебного долга. Присутствующие возложили цветы и венки к памятнику Екатерине II. Почетный караул продемонстрировал церемониал «Час Славы Кубани», а конная группа показала элементы дефиле и джигитовки.

Торжественные и памятные мероприятия также проходят в районных обществах, военно-патриотических и спортивных клубах Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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