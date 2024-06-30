На Кубани отмечают 232-летие со дня подписания Екатериной II грамоты казакам

Жалованная грамота императрицы Екатерины II — один из главных документов Кубанского казачьего войска. Он позволил казакам содержать земли Кубани за преданную службу Российской империи.

«Сегодня отмечаем 232-летие со дня подписания императрицей Екатериной II Жалованной грамоты черноморским казакам. Нашим предкам выпала непростая задача — охранять российскую государственность на южных рубежах. Вместе с тем, казаки развивали край, создавали поселения, организовывали быт», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что грамота стала залогом трудового подвига и преданности служению Отечеству.

«Сегодняшний импульс развития Кубани — это знак нашей благодарности. Мы всегда будем в долгу перед теми, кто строил наш край, кто создавал его культуру и традиции», — добавил глава региона.

Жалованная грамота хранится в историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына.

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