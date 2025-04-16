Власов принимает участие в тренировках Парадного расчета ККВ в Подмосковье

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов посетил расположение Парадного расчета Кубанского казачьего войска на территории одной из воинских частей в Подмосковье.

Там он осмотрел бытовые условия в казармах, проверил качество экипировки, принял участие в трех официальных тренировках войска — сейчас казаки готовятся к параду Победы, который пройдет в Москве 9 мая.

«В Парадном расчете Кубанского казачьего войска 124 казака из Краснодарского края, Республик Адыгея, Карачево-Черкесия и один представитель особого Сухумского казачьего отдела. Подготовка к параду Победы на Красной площади входит в завершающую стадию. Предстоит еще четыре занятия на полигоне, две ночных тренировки — на Красной площади и генеральная репетиция. По итогам предыдущих прохождений казаки Кубанского казачьего войска получили только положительные оценки, подтверждая высокий уровень подготовки», — отметил Александр Власов.

В этом году расчет кубанских казаков пройдет в «исторической части» парада, то есть в первых рядах вместе с пехотой, разведчиками и другими отличившимися на фронтах Великой Отечественной войны соединениями.

Среди казаков Кубани есть участники СВО, студенты из казачьих сотен вузов региона, казаки-дружинники, представители военно-патриотических клубов и спортсмены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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