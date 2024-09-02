Власов поучаствовал в линейке в казачьем кадетском корпусе в Краснодаре

Мероприятие ко Дню знаний прошло в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени атамана Бабыча. Там обучаются порядка 200 воспитанников.

Александр Власов пожелал казачатам позитивного настроя и нескончаемоq энергии. По его словам, большая часть выпускников казачьих кадетских корпусов продолжают обучаться в военных вузах и становятся офицерами.

«Хочется поблагодарить работников сферы образования, родителей за неустанный труд и достойное воспитание молодежи», — сказал Власов.

В учреждении действуют 16 дополнительных общеразвивающих программ и курсов внеурочной деятельности. Кадеты посещают по две-три секции, в том числе спортивные. За все время из корпуса выпустились 886 кадет. Свыше 80% из них посвятили свою жизнь служению Отечеству на военном поприще, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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