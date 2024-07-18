Власов: на Кубани ежегодно строят и ремонтируют 50 спортивных объектов

В Краснодаре прошло совещание, главной темой которого стал вопрос развития спорта в сельской местности. Его провел вице-губернатор Кубани Александр Власов вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Пирогом.

Сейчас в Краснодарском крае более 12 тыс. спортивных учреждений, и с каждым годом их будет становиться гораздо больше.

«Приспособлено для занятий спортом из них — свыше 10 тыс. 400 спортивных сооружений, трудятся в них более 18 тыс. работников отрасли физической культуры и спорта, в том числе 15 тыс. 500 — штатных. Ежегодно 50 спортивных объектов строится и капитально ремонтируется», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Также одной из важных тем встречи стал вопрос подготовки спортсменов и тренеров по разным видам спорта. Участники заседания выдвинули предложение о повышении квалификации работников.

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