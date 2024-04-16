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Владимиру Путину вручили удостоверение президента России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimiru-putinu-vruchili-udostoverenie-prezidenta-rossii
Владимиру Путину вручили удостоверение президента России
Скриншот видео Павла Зарубина

Специальное удостоверение президента РФ победителю президентских выборов Владимиру Путину 16 апреля вручила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки бюллетеней, кандидат Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает РИА «Новости».

После победы на выборах у Владимира Путина начался пятый президентский срок. Предыдущие четыре срока главы государства он отработал: с 2000 по 2004, 2004 по 2008, 2012 по 2018 и 2018 по 2024 годы.

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