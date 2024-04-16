Владимиру Путину вручили удостоверение президента России

Специальное удостоверение президента РФ победителю президентских выборов Владимиру Путину 16 апреля вручила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки бюллетеней, кандидат Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает РИА «Новости».

После победы на выборах у Владимира Путина начался пятый президентский срок. Предыдущие четыре срока главы государства он отработал: с 2000 по 2004, 2004 по 2008, 2012 по 2018 и 2018 по 2024 годы.

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