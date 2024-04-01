Путин по итогам послания Федеральному Собранию дал 139 поручений

По итогам послания Федеральному Собранию президента России Владимира Путина, оглашенного 29 февраля, опубликовали список поручений.

Среди них — списание задолженности регионов. Оно должно производиться только при условии целевого направления средств, которые освобождаются от выплаты, на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов. Ответственный за исполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин, срок — до 1 октября.

В послании глава государства заявлял, что списать необходимо две трети задолженности регионов — это позволит им сохранить около 200 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, президент поручил неукоснительно повышать зарплаты бюджетников и убрать необоснованную разницу между их заработными платами — внести структурные изменения в систему оплаты труда.

Правительство РФ по поручению президента до 1 сентября должно представить предложения по новому нацпроекту «Кадры».

«Правительству РФ разработать национальный проект «Кадры», предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: подготовку специалистов среднего звена для отраслей образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг, туризма и творческих индустрий в рамках федерального проекта «Профессионалитет», — говорится в документе.

В рамках нацпроекта правительство должно будет выделить не менее 120 млрд рублей в 2025–2030 годах на программы оснащения и ремонта профессиональных образовательных организаций, а также общежитий, спортивных объектов и сооружений. До 2030 года необходимо капитально отремонтировать не менее 800 общежитий вузов, выделив на это не менее 124,9 млрд рублей.

Кроме того, к 2036 году на строительство не менее 40 современных кампусов необходимо выделить не менее 160 млрд рублей и создать не менее 50 передовых инженерных школ в вузах, на строительство необходимо выделить не менее 41 млрд рублей.

Путин также поручил разработать еще один нацпроект — «Молодежь и дети». Соответствующий доклад Мишустин должен представить до 1 сентября.

В рамках этого нацпроекта до 2030 года во всех федеральных округах должны создать не менее 12 передовых школ с соответствующей инфраструктурой, кадрами, передовыми технологиями и методами обучения. Кроме того, 210 млрд рублей он поручил выделить на строительство 150 новых школ регионам, в которых фиксируют дефицит мест в образовательных учреждениях.

Также в рамках нацпроекта продлят программу «Модернизация школьных систем образования» до 2030 года, на нее планируют выделить не менее 317,5 млрд рублей.

Президент поручил правительству до 2030 года продлить программу расселения аварийного жилья и разработать новую, на это необходимо выделить 330 млрд рублей. Срок исполнения поручения — 1 октября.

Большинство проверок бизнеса глава государства поручил заменить на профилактику, а мораторий на проверки бизнеса и вовсе отменить.

«Правительству РФ завершить к 1 января 2025 года переход от временных ограничений на осуществление контрольно-надзорной деятельности к применению системы оценки и управления рисками при проведении контрольных мероприятий, предусмотрев замену мероприятий, проводимых в отношении контролируемых лиц, деятельность которых не относится к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, преимущественно на профилактические «, — говорится в перечне поручений.

Полный список поручений можно посмотреть на сайте Кремля.

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