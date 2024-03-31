Опубликован указ Путина о весеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу.

Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.

В документе говорится, что призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Призывать на военную службу будут граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно указу, в весенний призыв планируется призвать 150 тыс. человек.

Указ вступает в силу в день опубликования — 31 марта.

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