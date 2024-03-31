Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Опубликован указ Путина о весеннем призыве на военную службу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opublikovan-ukaz-putina-o-vesennem-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu
Опубликован указ Путина о весеннем призыве на военную службу
Фото freepik.com

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу.

Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.

В документе говорится, что призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Призывать на военную службу будут граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно указу, в весенний призыв планируется призвать 150 тыс. человек.

Указ вступает в силу в день опубликования — 31 марта.

Читайте также: призывников не будут привлекать к участию в спецоперации — Генштаб.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях