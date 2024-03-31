Опубликован указ Путина о весеннем призыве на военную службу
Общество
31.03.2024 09:23
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу.
Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.
В документе говорится, что призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Призывать на военную службу будут граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.
Согласно указу, в весенний призыв планируется призвать 150 тыс. человек.
Указ вступает в силу в день опубликования — 31 марта.
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