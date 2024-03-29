Генштаб: призывников не будут привлекать к участию в спецоперации

Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По его словам, призванных на службу в армию во время предстоящей весенней призывной кампании не будут привлекаться к участию в СВО.

«Хочу успокоить призывников и их родителей, — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сообщил Евгений Бурдинский.

Он также добавил, что из военных комиссариатов призывников направят в учебные соединения и воинские части для освоения техники и получения военно-учетной специальности, а затем они продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Отправлять призывников со сборных пунктов в войска начнут с 15 апреля

Военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены и отправлены домой.

Кроме того, 1 января этого верхний порог призывного возраста повысили до 30 лет. По словам Бурдинского, это благоприятно скажется на моральном климате воинских частей, сообщает ТАСС.

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