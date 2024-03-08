Подготовка к весеннему призыву продолжается в Краснодарском крае

Призыв на службу в армию в РФ начнется 1 апреля.

По всей стране будут работать сборные пункты военных комиссариатов и медицинские комиссии в военкоматах. В Краснодарском крае к службе в апреле-июле готовят граждан 1994–2006 годов рождения.

На территории сборного пункта Краснодарского края провели ремонт. Например, первый этаж одной из казарм площадью 550 кв. метров реконструировали под столовую и продовольственный склад, отметил замгубернатора Александр Власов.

«Установили 22 камеры и необходимое оборудование для видеонаблюдения. Также отремонтировали здание КПП. На эти работы выделили 29,7 млн рублей. Всего с 2020 года на благоустройство сборного призывного пункта направлено более 48 млн рублей», – рассказал он.

В рамках весенней призывной кампании из Краснодарского края планируют отправить более 6 тыс. человек. Большая часть из них будет проходить службу на территории региона и в воинских частях ЮВО.

Призывная кампания будет проходить с учетом изменения призывного возраста. В нынешнем году в армию весной призовут молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы остался прежним – один год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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