Владимир Устинов высоко оценил готовность системы оповещения жителей о ЧС в Краснодарском крае

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по видеосвязи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе.

На заседании обсудили вопросы пожарной безопасности и предупреждения паводков. Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил продолжить проводить комплектование противопожарных служб и проводить профилактическую работу с населением. Также он поручил обеспечить постоянный мониторинг за лесами и готовность лесопожарных подразделений.

«Что касается паводковой ситуации, гидротехнические сооружения должны находиться в исправном состоянии. Необходимо запретить ведение хозяйственной деятельности в зонах подтоплений, организовать бесперебойную работу системы оповещения населения о ЧС. На сегодняшний день она полностью готова к работе только в Краснодарском крае», — отметил полпред президента в ЮФО.

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что Кубань из-за особенностей климата и рельефа постоянно сталкивается с проявлениями стихии. Глава региона отметил, что четкое межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС выстроено на всех уровнях.

«Особое внимание уделяем предупреждению жителей об угрозе ЧС. По всему региону работает автоматизированная система оповещения. До конца года завершим ее плановую модернизацию. Кроме того, сотрудничаем с операторами сотовой связи для рассылки смс в случае угрозы чрезвычайной ситуации», — отметил губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все силы и средства в крае находятся в постоянной готовности, работа по оповещению населения находится под контролем.

Всего в крае работают 39 краевых пожарных частей, которые охватывают 325 населенных пунктов. За последние 3 года построили 4 пожарных депо. До конца года появятся еще 3 части. С участием сотрудников МЧС России и полиции сформировали мобильные группы в муниципалитетах. В отдаленных территориях работают 273 объединения добровольной пожарной охраны.

Также губернатор Кубани сообщил о том, что паводковая обстановка в регионе находится под контролем. В регионе идет расчистка русел рек. В 2022 году за счет федеральных средств расчистили 10 км. В этом году планируют расчистить еще 25 км. Дополнительно к работам привлекают коммерческие организации. Уже согласовали 30 разрешений на расчистку 75 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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