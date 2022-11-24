В Краснодарском крае проработают законодательную базу по предупреждению последствий от природных ЧС

Фото пресс-службы ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 24 ноября поручил министру ГО и ЧС края Сергею Штрикову проработать возможность изменений в законодательстве региона, позволяющих финансировать предупреждение последствий от ЧС природного характера.

В частности, председатель говорил о необходимости своевременно ликвидировать недостатки дорог. Это нужно, чтобы избежать разрушений и сэкономить средства на устранение последствий.

«Давайте в законе [проработаем вопрос], если была ситуация, [при которой возможно предупредить наступление последствий] за 4 млн рублей, а потом довели ее до 40-50 млн рублей, это как минимум расточительно. Ответственность должна быть не за то, как потом выплачивать. Нас интересует результат, чтобы ничего не обрушилось. Чтобы железную дорогу не завалило, потому что сетку своевременно натянули. Увидели трещину [на дороге] — давайте ее делать», — сказал Бурлачко.

В качестве примера он привел одну из поврежденных оползнем дорог в Сочи. Бурлачко отметил, что до схода оползня на дороге уже имелась тещина. После подвижки грунта ситуация усугубилась. По словам председателя ЗСК, ремонт трещины обошелся бы дешевле и позволил бы избежать внештатной ситуации.

Первый зампредседателя комитета по вопросам использования природных ресурсов Андрей Булдин сообщил, что на Кубани уже имеется практика предупреждения ЧС. Так, благодаря краевому законодательству финансируется своевременная расчистка русел рек от остатков поваленных деревьев. Это позволят избежать подтоплений. По словам министра ГО и ЧС края, также для ликвидации последствий подтоплений в текущем году в крае приобрели 15 новых насосных станций. Из них 10 средней мощности.

«Вероятность стихийных бедствий и техногенных катастроф существует всегда. И если беда все-таки произошла, необходимо четкое взаимодействие всех структур, уровней власти для скорейшего оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим. Все виды единовременной помощи и пособий должны выдаваться пострадавшим оперативно, без лишней бюрократической волокиты. На решение этой задачи направлены рассмотренные нами изменения в краевом законодательстве», — сказал Бурлачко.

Депутаты ЗСК внесли изменения в краевой закон о защите населения и территорий региона от ЧС природного и техногенного характера. Его привели в соответствие с нормами федерального законодательства. В частности, по решению главы края Вениамина Кондратьева краевое министерство ГО и ЧС определено уполномоченным органом по защите населения и территорий от ЧС. Полномочия главы региона дополнили правом установления единовременных выплат пострадавшим от ЧС, сообщает ТАСС.

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