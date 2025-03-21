Владимир Устинов возложил цветы в честь Героя России Калмыкова в Астрахани

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов принял участие в церемонии присвоения имени Героя России Алексея Калмыкова средней школе № 28 Астрахани и возложил цветы к мемориальной доске в честь героя.

Школе № 28 в Астрахани присвоили имя Героя России Алексея Калмыкова, погибшего в зоне СВО. Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов отметил, что жизнь военнослужащего стала примером исключительной доблести, самоотверженности и верности долгу.

Алексей Калмыков после школы пошел на военную службу, где с отличием окончил военный инженерно-технический университет, за выдающиеся заслуги его перевели в бригаду спецназа Главного разведывательного управления. В должности заместителя командира отряда спецназа практически с первого дня участвовал в СВО. Во время боевого задания прикрыл собой бойца и спас его ценой своей жизни.

«Подвиг Героя Российской Федерации Алексея Николаевича Калмыкова бессмертен. Имя его навечно вписано в летопись побед нашей родной страны. И сегодня оно станет ориентиром для всех учеников, кто переступит порог этой школы», — подчеркнул Владимир Устинов.

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