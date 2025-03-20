Реализацию проекта «Герои Кубани» обсудили в Краснодаре

Проект дает возможность ветеранам и участникам СВО реализовать свой потенциал в государственной и общественной деятельности.

«Участники специальной военной операции обладают ценным опытом работы в команде, способностью принимать нестандартные решения в кризисных ситуациях. Мы уже видим, насколько проект востребован», — подчеркнул заместитель губернатора Кубани Александр Топалов.

С момента старта регистрации поступило уже более 1 тыс. заявок. Продлится она до 7 апреля на специальном сайте. Помимо образовательной части, предусмотрена стажировка и наставничество. Выпускники проекта смогут применить свои навыки в органах государственной власти и местного самоуправления.

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