Владимир Устинов поздравил школьников Кореновского района с Днем знаний

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов 1 сентября посетил школу № 18 Кореновска. На торжественной линейке присутствовали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и глава района Сергей Голобородько.

По словам Владимира Устинова, 1 сентября особенный день в жизни каждого человека и именно в школе учат главному.

«И это не только чтение, математика, география или химия. Школа учит дружить, творить, отличать добро от зла, поступать по справедливости. Подлинное образование должно нести в себе потенциал высокой нравственности. Воспитание чувств патриотизма, гражданского долга, приобщение подрастающего поколения к духовному и культурному наследию страны — это одна из важнейших задач российской школы», — отметил полпред президента в ЮФО.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий поздравил педагогов и учеников с началом учебного года. Он отметил, что в школе № 18 созданы все условия для качественного образования.

После торжественной линейки гостям провели экскурсию по учебному заведению. В школе отремонтировали крышу, фасад, помещения и инженерные сети. В спортзалах уложили специальный линолеум. В классы купили мебель, доски, интерактивные панели, ноутбуки и оборудование.

Всего на Кубани 1 сентября открыли 8 школ. В день знаний за парты сели 760 тыс. школьников и около 290 тыс. студентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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