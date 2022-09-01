Вениамин Кондратьев поздравил учащихся Краснодарского края с Днем знаний

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальных сетях поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний. Он пожелал всем яркого и увлекательного учебного года.

Глава Кубани отметил, что в этом году в школах края за парты сядут 80 тыс. первоклассников.

«Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители! Поздравляю вас с Днем знаний — началом нового учебного года. Уверен, сегодняшний праздник особенно запомнится нашим первоклашкам, зарядит их энергией, отличным настроением. В этом году впервые за парты сядут 80 тыс. ребят. Пусть предстоящий год для них будет ярким, увлекательным, полным открытий и принесет новые знания. Желаю, чтобы рядом всегда были добрые учителя и верные товарищи. Всем ученикам — хороших и отличных оценок, успехов в учебе, творчестве и в жизни!» — написал Кондратьев в Telegram.

Всего в новом учебном году в образовательных учреждениях края будут обучаться 760 тыс. школьников, а также порядка 290 тыс. студентов вузов, колледжей и техникумов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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