Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вениамин Кондратьев поздравил учащихся Краснодарского края с Днем знаний

Общество
01.09.2022 08:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-uchashhihsya-krasnodarskogo-kraya-s-dnem-znanij
Вениамин Кондратьев поздравил учащихся Краснодарского края с Днем знаний
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальных сетях поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний. Он пожелал всем яркого и увлекательного учебного года.

Глава Кубани отметил, что в этом году в школах края за парты сядут 80 тыс. первоклассников.

«Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители! Поздравляю вас с Днем знаний — началом нового учебного года. Уверен, сегодняшний праздник особенно запомнится нашим первоклашкам, зарядит их энергией, отличным настроением. В этом году впервые за парты сядут 80 тыс. ребят. Пусть предстоящий год для них будет ярким, увлекательным, полным открытий и принесет новые знания. Желаю, чтобы рядом всегда были добрые учителя и верные товарищи. Всем ученикам — хороших и отличных оценок, успехов в учебе, творчестве и в жизни!» — написал Кондратьев в Telegram.

Всего в новом учебном году в образовательных учреждениях края будут обучаться 760 тыс. школьников, а также порядка 290 тыс. студентов вузов, колледжей и техникумов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Анна Минькова поздравила школьников и студентов с Днем знаний.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
  6. В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
Прямой эфир
Мы в соцсетях