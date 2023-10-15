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Владимир Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-zayavil-o-polnom-provale-kontrnastupleniya-vsu
Владимир Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы российского государства, на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной». По его словам, российские войска «улучшают свое положение» на довольно большом пространстве — это касается Купянского, Запорожского и Авдеевского направлений.

Также президент РФ поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и бойцов на передовых за мужество и героизм, сообщает РИА «Новости».

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