Путин предложил ввести субсидии на газовое оборудование для участников СВО

Президент РФ Владимир Путин 11 октября выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

В своем выступлении Владимир Путин рассказал о ходе программы социальной газификации. Глава государства отметил, что за первые годы программы социальной газификации обеспечили технические условия для присоединения более 1 млн домов. Из них к газу подключились 375 тыс. домов.

Государство субсидирует покупку газового оборудования и стоимость работ на земельном участке в размере до 100 тыс. рублей на дом. Такой возможностью воспользовалось около 52 тыс. семей, в том числе многодетные семьи и малообеспеченные. Президент предложил расширить перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации.

«Предлагаю внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае по программе догазификации от кубанцев поступило около 69 тыс. заявок на газификацию участков, 38,7 тыс. заявок выполнили. К газу до конца года в Краснодарском крае подключат еще 18 тыс. домов.