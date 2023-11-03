Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток

Президент РФ Владимир Путин 3 ноября в Музее Победы в Москве проводит встречу с членами Общественной палаты России.

В ходе своего выступления президент напомнил о том, что сейчас много информации об украинском оружии на Ближнем Востоке, в том числе у «Талибана»*.

«Конечно, [оружие с Украины] появляется, продают потому что. И талибам* продают, а оттуда идет куда угодно дальше», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, в ходе обращения президент РФ заявил о том, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине. По словам российского лидера, она там практически узаконена, и все чиновники об этом знают.

«У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, — такого в мире нет», — цитирует Путина RT.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Владимир Путин заявил, что Запад хотел победить РФ на поле боя, но сменил риторику.