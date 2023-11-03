Владимир Путин: Запад хотел победить РФ на поле боя, но сменил риторику

Президент РФ Владимир Путин 3 ноября в Музее Победы в Москве встретился с членами Общественной палаты РФ восьмого состава и председателями региональных общественных палат.

Во время мероприятия Путин заявил о том, что страны Запада хотели победить Россию на поле боя, но изменили риторику. Это не означает, что Россия должна вести себя агрессивно.

«Они говорят: «Надо победить Россию на поле боя». Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия должна быть во всех смыслах суверенным и независимым государством.

Президент также сообщил о том, что многие члены Общественной палаты РФ находятся в санкционных списках и назвал западные санкции против членов ОП оценкой их работы.

«Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», — сказал глава российского государства.

Далее Владимир Путин заявил о том, что России необходимо сосредоточиться на внутренней повестке — на вопросах развития и демографии.

«Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию, ну и конечно — укрепляться внутриполитически», — цитирует Владимира Путина RT.

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