Владимир Путин: Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык

Президент РФ Владимир Путин 3 ноября в Музее Победы в Москве проводит встречу с членами Общественной палаты РФ восьмого состава и председателями региональных общественных палат.

Открывая встречу, Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства.

«Этот праздник приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно — каких-то 400 с небольшим лет назад. Что такое 400 лет — это на протяжении 5-6 поколений, быстро очень время летит. Пять-шесть поколений, а как много за это время произошло событий в истории нашей страны, и на всех ее переломных этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи», — отметил президент.

В своей речи Путин напомнил об Александре Невском, который думал о том, чтобы сохранить русский народ, необходимость в этом есть и сегодня.

«Когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», — цитирует Владимира Путина RT.

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