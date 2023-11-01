Путин: ограничение экспорта Запада — меньше шансов ввоза постельных клопов в РФ

Президент России Владимир Путин 1 ноября провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства.

Глава государства уточнил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом.

За 9 месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В августе и сентябре он прибавил 5,2 %.

Текущий уровень безработицы в РФ составляет около 3 %. По словам Путина, зарплаты в стране растут выше инфляции.

Президент предупредил, что санкции против России постепенно будут усиливаться. За прошедшие годы «партнеры» приняли бессчетное количество пакетов санкций. Пытаясь наказать РФ, многие развитые страны ударили по собственной экономике.

«Доходит до абсурда: предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, так, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что западные страны могут продолжить устраивать провокации и диверсии против России.

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