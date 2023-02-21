Владимир Путин заявил, что российские деньги должны работать на страну

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к представителям бизнеса.

Он подчеркнул, что бизнес должен действовать в российской юрисдикции. По словам президента, это является базовым принципом. Глава государства предложил вспомнить, в каких условиях развивался российский большой бизнес.

«Технологии — на Западе, более дешевые финансовые источники и выгодные рынки сбыта — на Западе. Естественно, капиталы стали утекать туда же», — сказал Путин.

Он отметил, что многие бизнесмены вместо того, чтобы расширять производства, закупать оборудование и технологии и создавать новые рабочие места в России, тратились на яхты и элитную недвижимость за границей.

«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло. И добавлю: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что у каждого есть свобода выбора, но на Западе представители российского бизнеса всегда будут людьми второго сорта.

«Но есть и другой выбор. Быть со своей Родиной. Работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя. В городах, в поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов у нас в бизнесе много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России», — сказал Путин.

Обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись «с волчьими повадками Запада», Путин подчеркнул, что сейчас бессмысленно «бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои деньги».

«Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаясь что-то отсудить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу. Тем более, вы сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту», — сказал Путин.

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