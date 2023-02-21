Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Владимир Путин заявил, что российские деньги должны работать на страну

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-zayavil-chto-rossijskie-dengi-dolzhny-rabotat-na-stranu
Владимир Путин заявил, что российские деньги должны работать на страну

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к представителям бизнеса.

Он подчеркнул, что бизнес должен действовать в российской юрисдикции. По словам президента, это является базовым принципом. Глава государства предложил вспомнить, в каких условиях развивался российский большой бизнес.

«Технологии — на Западе, более дешевые финансовые источники и выгодные рынки сбыта — на Западе. Естественно, капиталы стали утекать туда же», — сказал Путин.

Он отметил, что многие бизнесмены вместо того, чтобы расширять производства, закупать оборудование и технологии и создавать новые рабочие места в России, тратились на яхты и элитную недвижимость за границей.

«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло. И добавлю: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что у каждого есть свобода выбора, но на Западе представители российского бизнеса всегда будут людьми второго сорта.

«Но есть и другой выбор. Быть со своей Родиной. Работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя. В городах, в поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов у нас в бизнесе много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России», — сказал Путин.

Обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись «с волчьими повадками Запада», Путин подчеркнул, что сейчас бессмысленно «бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои деньги».

«Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаясь что-то отсудить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу. Тем более, вы сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту», — сказал Путин.

Читайте также: Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях